Украина Аномальная жара: синоптики дали опасный прогноз погоды на июль

2019-06-19 21:30 219

 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине и Киеве в июле 2019 года

В июле 2019 погода в Украине будет жаркой. Синоптики дали прогноз, согласно которому, некоторых регионах страны температура будет еще более высокой, чем в июне.

Несмотря на то, что в начале июля страну накроют дожди и наступит небольшое похолодание (+19...+23), месяц будет очень жарким. По словам метеорологов, сильная жара вернется уже с 6-7 числа. Температура подскочит до +27...+32 и продержатся такие показатели примерно до середины месяца.

Народный синоптик Леонид Горбань уверяет, что с 17 июля немного похолодает (+19...+24), придут дожди и посвежеет. Правда, говорит специалист, примерно с 22 числа столбики термометров снова подскочат до +34 градусов. Такая аномальная жара продержится аж до начала августа.

При этом всем, значительных осадков ждать украинцам не стоит. Небольшие осадки не смогут особо повлиять на жару. Поэтому, синоптики советуют дневную июльскую жару проводить где-нибудь у воды, ведь +34 перенести тяжело даже в тени, особенно пожилым людям. Тем, кто не планирует отпуск на июль, а проведет месяц в офисе, то лучше работать "в обнимку" с кондиционером.

Отметим, что по ночам погода в июле 2019 будет более комфортной - от 20 до 25 градусов тепла.

Добавим, что в Киеве особенно жарко будет во второй половине июля. Уже с 17 числа столбики покажут 30 градусов тепла.

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Аномальная жара: синоптики дали опасный прогноз погоды на июль 2019-06-19 21:30 219
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