Мир Эксперты рассказали, что делать, чтобы уснуть в жару

2019-06-24 22:00 198

 

В жаркую летнюю ночь уснуть бывает очень непросто. Специалисты по изучению сна поделились несколькими советами о том, что сделать, чтобы с легкостью уснуть даже в самый жаркий день, сообщает PureWow.

1. Принимайте душ

Прохладный душ - отличное средство, чтобы немного охладиться. Принимать его следует непосредственно перед сном. Таким образом снизится температура тела, и засыпать будет намного комфортнее.

2. Подушка с гречневой шелухой.

Такая подушка способствует лучшей вентиляции воздуха, а также она прекрасно принимает анатомическую форму головы и позволяет мышцам шеи и спины максимально расслабиться.

Кроме того, обратите свое внимание на шелковые наволочки. Этот материал является естественным регулятором температуры, поэтому кожа головы и лица будет дышать, а жара переноситься намного легче.

3. Постельное белье

Летом выбирайте постельное белье с меньшей плотностью ткани.

Чем меньше плотность, тем легче будет заснуть в летнюю жару, ведь воздухопроницаемость будет лучше.

4. Засыпайте в одиночку

Чтобы уснуть быстро и с комфортом очень, важна циркуляция воздуха. Ваш муж, жена, ребенок - это дополнительная температура. Чем просторнее вам будет, тем лучше.

5. Зашторьте окна

Когда уходите из дома, не забывайте зашторивать окна. Так помещение нагревается намного меньше. Однако после пробуждения наоборот, стоит их открыть, чтобы организм начал получать нужную ему порцию витамина D.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Петровский пост-2019: что нельзя делать в этот день

2019-06-23 15:00 1209

Синоптик рассказала, когда спадет жара в Украине - погода на 22 июня

2019-06-22 12:30 1290

Энергосистема оказалась в опасности из-за жары: в Укрэнерго сделали заявление

2019-06-22 10:30 1113

Аномальная жара: синоптики дали опасный прогноз погоды на июль

2019-06-19 21:30 32463

Еще новости в разделе "Мир"

Эксперты рассказали, что делать, чтобы уснуть в жару

2019-06-24 22:00 198

В Польше владелица фирмы вывезла украинского рабочего в лес, где оставила умирать

2019-06-24 17:30 420

Нейробиологи разрушили миф о безвредности пива - опасен даже один бокал

2019-06-24 15:46 498

Кинотеатры Грузии убрали из проката все фильмы на русском языке

2019-06-24 14:43 321
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Эксперты рассказали, что делать, чтобы уснуть в жару 2019-06-24 22:00 198
В Польше владелица фирмы вывезла украинского рабочего в лес, где оставила умирать 2019-06-24 17:30 420
Нейробиологи разрушили миф о безвредности пива - опасен даже один бокал 2019-06-24 15:46 498
Кинотеатры Грузии убрали из проката все фильмы на русском языке 2019-06-24 14:43 321

Лента

22:00 Эксперты рассказали, что делать, чтобы уснуть в жару
21:30 Пенсионерам с большим стажем повысят пенсии
21:00 Без доллара по 30 гривен: Минфин показал прогноз курса на три года вперед
20:30 С 1 июля подорожает изготовления загранпаспорта
20:00 Супрун рассказала, что случится с ребенком, если пить алкоголь во время беременности
19:30 Россияне заявили, что не хотят платить за Крым: что произошло
19:00 "Укрэнерго" составляет графики отключения электроэнергии для недопущения аварий
18:30 У Зеленского заговорили о сокращении министерств
18:00 "Нафтогаз" отреагировал на российские условия по транзиту газа
17:30 В Польше владелица фирмы вывезла украинского рабочего в лес, где оставила умирать