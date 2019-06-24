Мир Эксперты рассказали, что делать, чтобы уснуть в жару

2019-06-24 22:00 198

В жаркую летнюю ночь уснуть бывает очень непросто. Специалисты по изучению сна поделились несколькими советами о том, что сделать, чтобы с легкостью уснуть даже в самый жаркий день, сообщает PureWow.

1. Принимайте душ

Прохладный душ - отличное средство, чтобы немного охладиться. Принимать его следует непосредственно перед сном. Таким образом снизится температура тела, и засыпать будет намного комфортнее.

2. Подушка с гречневой шелухой.

Такая подушка способствует лучшей вентиляции воздуха, а также она прекрасно принимает анатомическую форму головы и позволяет мышцам шеи и спины максимально расслабиться.

Кроме того, обратите свое внимание на шелковые наволочки. Этот материал является естественным регулятором температуры, поэтому кожа головы и лица будет дышать, а жара переноситься намного легче.

3. Постельное белье

Летом выбирайте постельное белье с меньшей плотностью ткани.

Чем меньше плотность, тем легче будет заснуть в летнюю жару, ведь воздухопроницаемость будет лучше.

4. Засыпайте в одиночку

Чтобы уснуть быстро и с комфортом очень, важна циркуляция воздуха. Ваш муж, жена, ребенок - это дополнительная температура. Чем просторнее вам будет, тем лучше.

5. Зашторьте окна

Когда уходите из дома, не забывайте зашторивать окна. Так помещение нагревается намного меньше. Однако после пробуждения наоборот, стоит их открыть, чтобы организм начал получать нужную ему порцию витамина D.