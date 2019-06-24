Украина "Укрэнерго" составляет графики отключения электроэнергии для недопущения аварий

2019-06-24 19:00 303

Для предотвращения нарушений режима энергосистемы НЭК "Укрэнерго" составляет графики ограничения потребления электроэнергии, мощности и графики аварийного отключения потребителей, впрочем пока не применяла такие отключения. Об этом сообщил руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает пресс-служба компании.

"Речь идет о контролируемых диспетчерами "Укрэнерго" определенных ограничениях и отключениях потребителей для сохранения целостности энергосистемы и недопущения именно неконтролируемых отключений. Сейчас необходимости в применении таких ограничений нет", - отметил Ковальчук.

По данным пресс-службы компании, такие графики операторы системы распределения согласовывают с местными органами исполнительной власти, учитывая при этом общественное значение потребителей, их технологические особенности, схемы электроснабжения и тому подобное.

В случае возникновения необходимости отключения потребителей, об этом дополнительно сообщают самим потребителям, органы местного самоуправления и общественность.

Как пояснили в компании, энергосистема Украины сейчас работает сбалансировано, однако при этом резервы мощности ТЭС отсутствуют, поэтому для покрытия пиков потребления "Укрэнерго" имеет только существующие резервные мощности ГЭС и ГАЭС.

На сегодня количество единиц ТЭС в ремонте уменьшилось с 8 до 4-х и составляет 1610 МВт. Но в то же время увеличилось до 10-ти количество блоков, стоящих без топлива.

Напомним, "Укрэнерго" предупредило о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической системе из-за пика потребления электроэнергии в связи с жарой.