Украина С 1 июля в Украине меняются правила расчета наличными - как будут округлять сумму в чеке

2019-06-27 09:12 519

Нацбанк официально обнародовал постановление об оптимизации оборота монет мелких номиналов, согласно которому с 1 июля в стране меняются правила денежного обращения и наличных расчетов.

Документ предусматривает прекращение дополнительного выпуска в наличный оборот монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. При этом они не будут специально изыматься из оборота и останутся средством платежа, а гривна и дальше будет равна 100 копеек. Монеты можно бесплатно обменять в ближайшие три года.

НБУ вводит специальные правила округления. С 1 июля продавец должен проводить округление суммы чека до цифры, которая заканчивается на 0. Цифры 1-4 округляются в меньшую сторону, 5-9 - в большую. В чеках должны указываться две суммы: до округления и после.

НБУ рассчитывает, что правила округления будут применять справедливо и прозрачно для обеих сторон. При безналичных расчетах округление не проводится.

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