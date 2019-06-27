Политика Демарш в ПАСЕ: Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии покинули ассамблею

2019-06-27 14:13 246

Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали демарш Украины и покинули сессию.

Как сообщил народный депутат, член делегации Украины в ПАСЕ Леонид Емец, они вернутся домой для консультаций со своими правительствами и парламентами

"Такого в ПАСЕ еще не было!

Вчера украинская делегация в ПАСЕ заявила о демарш. 

Сегодня Польша, Литва, Латвия, Словакия, Эстония и Грузия вместе с Украиной стали вместе", говорит он.

Делегации объявили о недопустимости снятия санкций из России. И об угрозе от такого решения для самого существования ПАСЕ.

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