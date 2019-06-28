Политика Сенат США принял волевое решение по военной помощи Украине

2019-06-28 13:15 222

Сенат США одобрил проект военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинает действовать 1 октября), который предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи.

Как сообщает посольство Украины в США в Facebook, Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить помощь Украине в сфере безопасности до 300 миллионов долларов, что на 50 миллионов больше суммы ассигнований нынешнего года.

Из указанной суммы помощи 100 миллионов долларов предусмотрено только на летальные виды вооружений.

В посольстве уточнили, что в документе Сената предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками.

Напомним, в Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.

После принятия инициативы законодатели обеих палат должны будут согласовать детали единого проекта оборонного бюджета и подать его для подписания президентом США.