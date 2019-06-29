Украина Украинцам разрешили не платить за коммуналку: что нужно знать

2019-06-29 15:00 336

В Украине стало возможным уменьшить сумму в платежке за коммуналку

Украинцам дадут возможность не оплачивать платежки за коммуналку. Впрочем это возможно при определенных условиях.

Новый закон о коммунальных услугах, который начал действовать с 1 мая, дает возможность не оплачивать коммуналку, если у граждан есть жалобы на поставщика или качество.

В частности, правительство разработало форму жалобы на качество коммунальных услуг. И уже с 1 мая для того, чтобы выявить нарушения, достаточно заполнить определенный документ и дождаться комиссии.

«Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвод, вывоз бытовых отходов, управление многоквартирным домом», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития.

Если предоставленные комуслуги не отвечают нормативам, сумму в платежке можно уменьшить.

Как будет происходить оплата за горячее водоснабжение:

75-50 градусов – полный тариф; 49-45 градусов – 90% полного тарифа; 44-40 градусов – 70% полного тарифа; >40 градусов – по тарифу на холодную воду. Стоит помнить, что горячую воду в квартире можно отключать больше, чем на на 6 часов в сутки. А общий период без воды за месяц не должна превышать 30%. При нарушениях данных норм, сумма в платежках должны уменьшить на 3,3% в сутки. Это же касается и холодной воды.