Украинцам разрешили не платить за коммуналку: что нужно знать

В Украине стало возможным уменьшить сумму в платежке за коммуналку
Украинцам дадут возможность не оплачивать платежки за коммуналку. Впрочем это возможно при определенных условиях.
Новый закон о коммунальных услугах, который начал действовать с 1 мая, дает возможность не оплачивать коммуналку, если у граждан есть жалобы на поставщика или качество.
В частности, правительство разработало форму жалобы на качество коммунальных услуг. И уже с 1 мая для того, чтобы выявить нарушения, достаточно заполнить определенный документ и дождаться комиссии.
«Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвод, вывоз бытовых отходов, управление многоквартирным домом», – говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития.
Если предоставленные комуслуги не отвечают нормативам, сумму в платежке можно уменьшить.