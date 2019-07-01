Украина С 1 июля украинцам придется платить налог на посылки из-за рубежа

2019-07-01 12:16 201

С сегодняшнего дня посылки из-за рубежа для украинцев стоимостью от 100 евро будут облагаться налогом на добавленную стоимость (20%).

Напомним, с 1 июля текущего года до конца 2020 года международные посылки стоимостью больше эквивалента 100 евро от одного отправителя одному получателю - физическому лицу будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС, 20% от стоимости).

Тем временем для юрлиц и физических лиц-предпринимателей пороговая стоимость так и останется на уровне 150 евро.

Как известно, чтобы рассчитать стоимость посылки, будет применяться официальный курс, установленный НБУ на 00:00 часов дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Новые правила налогообложения посылок из-за границы вступили в силу с 1 января 2019 года. Соответствующие изменения в законодательство Верховная Рада приняла в бюджетную ночь с 22 на 23 ноября 236 голосами н, поддержав закон № 9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс.