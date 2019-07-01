Политика В Украину запретили ввозить автомобили российского производства

2019-07-01 21:00 405

В Украине в понедельник, 1 июля, вступило в силу постановление Кабинета министров касательно запрета на ввоз в Украину транспортных средств из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы.

По полученным данным, для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.