Мир Власти Гонконга извинились перед протестующими - закона об экстрадиции не будет

2019-07-02 15:46 168

Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм сегодня заявила об отказе от рассмотрения крайне непопулярного закона, который позволял бы осуществлять экстрадицию на материковый Китай.

Как сообщает DW, премьер извинилась перед активистами за противоречия в законе.

Также Лэм заверила, что законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет.

Напомним, в Гонконге проходят масштабные акции протеста против поправок к закону об экстрадиции, обсуждение которых началось в местном парламенте. В случае, если поправки будут одобрены местным парламентом, подозреваемых в совершении ряда преступлений Гонконг сможет выдавать материковому Китаю, что сейчас не допускается. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что позволит экстрадиции в КНР, Макао и на Тайвань.

Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что в результате этого город может потерять позиции международного финансового центра.

 

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