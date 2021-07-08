Курьезы Пригоди електроніка: Митники затримали водія, який приклеїв на себе 256 процесорів Intel Core

2021-07-08 11:39

Митний департамент Гонконгу оголосив про дві розкриті спроби контрабанди центральних процесорів Intel Core i7 під час перетину мосту Гонконг-Чжухай-Макао.

Зазвичай зловмисники намагаються везти iPhone і іншу преміальну електроніку, але останні тенденції дефіциту показують зростаючий інтерес до комп’ютерних комплектуючих.

У першому випадку увагу фахівців прикордонної служби привернув і підозрілий водій вантажівки. В ході подальшого розслідування було виявлено, що він прикріпив до свого тіла 256 процесорів Intel Core i7-10700 і Core i9-10900K, обмотавши їх навколо торсу і ніг. Загальна вартість подібної партії CPU оцінюється в 800 тис. Гонконгських доларів (~ 102 тисячі дол. США).

Ще один випадок контрабанди був розкритий напередодні. Співробітники митниці оглянули вантажівку, наступний за згаданим вище мосту з Гуандуна в Макао. Технічні засоби догляду виявили аномалію, після чого службовці провели ручної обшук і зуміли вилучити 52 нових процесорів Intel, які були непогано заховані між передніми сидіннями автомобіля.