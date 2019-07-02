Украина Солнечное затмение 2 июля: как изменится жизнь всех знаков Зодиака

2019-07-02 17:25 252

Солнечное затмение 2 июля 2019 года принесет множество жизненных изменений всем знакам Зодиака.

Наблюдать его смогут немногие, да и продлится оно не долго, но свой судьбоносный след все-таки оставит.

Астрологи подготовили информацию о том, сколько будет длиться солнечное затмение, в каком знаке будет проходить и как его влияние скажется на судьбе всех знаков Зодиака.

Точное время полного солнечного затмения 2 июля 2019:

Полное солнечное затмение будет проходить во вторник в 22:24 по киевскому времени. Оно будет длиться 4 минуты и 33 секунды. В живую наблюдать за ним можно будет только на территории Южной Америки. Также за явлением можно будет проследить и с помощью множества онлайн-трансляций, запланированных на этот день.

Как повлияет солнечное затмение на все знаки Зодиака

Солнечное затмение 2 июля состоится в знаке Рак. Несмотря на то, что оно будет длиться всего несколько минут, влияние на все знаки Зодиака окажет существенное. Сильная энергетика Солнца может трансформировать сознание и помочь по-другому взглянуть на реальность.

Овен

Солнечное затмение 2 июля для Овнов станет отправной точкой к большим возможностям, связанным с путешествиями. Возможна даже перспектива смены места жительства, переезда.

Телец

Еще больше новых открытий и возможностей в сфере финансов и бизнеса принесет солнечное затмение Тельцам. Кроме того, этот период – прекрасная возможность расширить полезный круг общения.

Близнецы

Солнечное затмение 2 июля — это прекрасный период для Близнецов, который повышает шансы одиноких людей встретить свою вторую половинку. Либо же изменить существующие токсичные отношения на более уютные и наполненные пониманием.

Рак

Как уже упоминалось выше, солнечное затмение, проходит в знаке Рак. Поэтому наиболее масштабные трансформации ожидают именно этот знак. При чем позитивные изменения стоит ожидать во всех сферах жизни и в довольно короткий период – на протяжении трех месяцев.

Лев

Для Львов солнечное затмение станет прекрасной возможностью начать жить радостно, избавиться от негатива и плохой энергетики.

Дева

Что касается Дев, то им в период затмения лучше воздержаться от принятия важных решений, чтобы в будущем не пришлось жалеть об этом.

Весы

Представителям знака Весы представится возможность увидеть истинные лица окружающих и понять, кто есть кто на самом деле.

Скорпион

Воздействие солнечного затмения пророчит Скорпионам позитивные изменения в жизни. Это может быть, как карьерный рост, так подъемы в жизни в целом.

Стрелец

Солнечное затмение обещает Стрельцам насыщенную жизнь и достижения поставленных целей. Но при этом не стоит надеяться, что все будет идти гладко, временами нужно будет проявлять терпение и настойчивость.

Козерог

Родившимся под знаком Козерога людям, солнечное затмение поможет принять верное решение относительно вопросов личной жизни.

Водолей

Водолеям солнечное затмение принесет изменения в работе. Этом может касаться, как рабочего графика, пространства, и даже смены руководства.

Рыбы

Рыбам стоит ожидать новых витков событий в личной жизни. Вполне возможно, что события, которые происходили в этой сфере 19 лет назад, проиграются, но уже на новом уровне.