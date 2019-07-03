Политика Канада хорошо заработает на войне на Донбассе - будет продавать оружие и бронетехнику

2019-07-03 15:14 246

Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто.

"Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для покупок канадского оружия. И это позитивное решение", - сказал канадский премьер.

Трюдо отметил, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине.

"И продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование", - сказал он.

Премьер Канады подчеркнул, что для Украины важна поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается.

В свою очередь Зеленский заявил, что принято принципиальное решение о поставках Канадой оборонительного оружия и военной техники Украине. По его словам, стороны договорились о поставках бронетехники и о том, что будут развивать сотрудничество в этой сфере.