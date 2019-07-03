Украина Новые лица идут в большую политику - что обещают и к чему стремятся

2019-07-03 09:40 165

Состав Верховной Рады следующего, девятого созыва может действительно стать качественно новым. На внеочередные выборы идет все больше кандидатов, которые ранее не имели прямого отношения к большой политике.

Запрос на новые лица созрел в украинском обществе уже достаточно давно, подтверждением тому можно считать большой процент, который в обоих турах набрал действующий президент и провал старых-добрых и хорошо знакомых реформаторов и профессиональных политиков.

Одним из новых лиц в Верховной Раде имеет неплохие шансы стать Сергей Нижинский, который идет восьмым номером в списке политической партии «Патриот».

На своей странице в ФБ кандидат кратко пояснил, на чем намерен концентрироваться и чему будет уделять особое внимание. По его словам, в приоритете у него три основных вопроса:

1. Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса: привлечение инвестиций, развитие профтехучилищ, экспорт услуг детенизация экономики.

2. Миграционная политика: социальная интеграция иностранцев в Украине и защиту украинский за рубежом. Введение торговых атташе в дипучреждениях с соответствующими задачами и целями. Финансирование украинских организаций за рубежом.

3. Верховенство права и борьба с коррупцией путем развития привентивнои ! патриотической политики в школах, ВУЗах. Введение гражданско-правовой ответственности за вред, вследствие коррупции. Реализация американского подхода "Broken Windows" и восстановления полномочий / статуса Службы Внешней Разведки, как недооцененной важной институции во внешней политике.