Украина Погода будет просто "конфетка": синоптик порадовала прогнозом

2019-07-03 16:45 114

Жара в Украине понемногу спадает. 4 июля на большей части страны будет сухая погода, а температура воздуха во многих областях немного понизится. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра осадки будут маловероятными, а температура воздуха опустится до комфортных 21-26 градусов.

"4 июля в Украине погода будет "конфетка". Даже с юга сильная жара уйдет, там ожидается 25-29 градусов, местами до +30. Кто в Карпатах, там ближайшей ночью понадобятся теплые вещи, предполагается 7-12 градусов. На севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться, и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятные в Луганской и Донецкой областях. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять", – написала Диденко.

Синоптики отметила, что в Киеве в четверг без существенных осадков, а температура воздуха будет 20-23 градуса.

"Такой синоптический "рахат-лукум" в Украине продлится до конца недели. В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана (Купала), 7 июля, и 8 июля", – добавила она.