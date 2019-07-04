Политика Украина не имеет послов в 12 государствах, - МИД

2019-07-04 22:00 141

В течение января-июня 2019 года Президентом Украины были назначены пять чрезвычайных и полномочных послов Украины и уволены восемь послов в иностранных государствах.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на информационный запрос УНН.

«В течение января-июня 2019 года Президентом Украины был назначен 5 Чрезвычайных и Полномочных Послов Украины», - сообщили в МИД.

В ведомстве отмечают, что назначены послы в следующих государствах: Республике Таджикистан, Арабской Республике Египет, Государстве Кувейт, Латвийской Республике и Азербайджанской Республике.

«Вместе с тем, в указанный период были уволены с должностей 8 Чрезвычайных и Полномочных Послов Украины», - добавили в министерстве.

Кроме того, с должностей уволены послы в Королевстве Швеция, Китайской Народной Республике, Финляндской Республике, Республике Молдова, Республике Узбекистан, Государстве Катар, Арабской Республике Египет, Государстве Кувейт.

«На сегодняшний день 12 посольств Украины возглавляются временными поверенными в делах в следующих странах: Финляндской Республике, Республике Молдова, Республике Узбекистан, Государстве Катар, Эфиопии, Ирландии, Республике Куба, Республике Сенегал, Российской Федерации, Республике Хорватия и Черногории», - говорится в ответе министерства.