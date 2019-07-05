Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: 6 и 7 июля в Украину вернутся дожди с грозами

2019-07-05 19:35 54

В ближайший уикенд в Украине ожидается достаточно прохладная погода, местами - дожди с грозами. 

В субботу 6 июля почти на всей территории Украины - переменная облачность без осадков.

Небольшие дожди с грозами прогнозируют на востоке и юге страны - в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории аннексированного Крыма. На востоке будет прохладнее - от +22 до +25 градусов, а на юге днем температура поднимется до +28 градусов. В центральных регионах и на севере дневная температура воздуха составит 21-24 градусов выше нуля. На Западе ожидается от +21 до +25 градусов, только в Закарпатской области - до +27 градусов по Цельсию.

В воскресенье 7 июля на западе, севере и в центральной части Украины будут небольшие дожди с грозами при дневной температуре от +21 до +27 градусов.

На востоке - переменная облачность без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +27 градусов. На юге - жарко и без осадков: прогнозируют дневную температуру до +31 градуса.

 

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