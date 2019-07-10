Украина Кабмин пообещал повысить зарплаты учителям до 70%

2019-07-10 16:30 60

С 1 января 2020 года украинские учителя и воспитатели получат повышение зарплаты от 20 до 70%, пообещал Гройсман.

Кабинет министров планирует принять решение о возврате 10% надбавки воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях, а также с 1 января 2020 года повысить зарплаты учителям школ. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы ликвидируем ту несправедливость, которая была для работников дошкольных и внешкольных учебных заведений профобразования, которые недополучили 10% надбавки к своей заработной плате еще с января 2019 года. Мы сегодня примем это решение, и для этих людей надбавка поднимется на 10%", - отметил Гройсман.



По его словам, в то же время правительство должно изменить саму систему оплаты труда для педагогов. В этой связи Кабмин намерен изменить эту систему таким образом, чтобы она стала стимулирующей и дала возможность учителям получать достойное вознаграждение за их труд.

По словам премьера, уже с 1 января 2020 года украинские учителя получат повышение зарплаты от 20 до 70%. Причем особый акцент будет сделан на молодых учителей.

Как пояснила министр образования Лилия Гриневич, правительство приняло решение привязать зарплаты к прожиточному минимуму. В 2023-м самый маленький оклад должен составлять 4 прожиточных минимума.

Таким образом минимальный оклад будет составлять:

в 2020-м - 2,5 прожиточных минимума;

в 2021-м - 3 прожиточных минимума;

в 2022-м - 3,5 прожиточных минимума;

в 2023-м - 4 прожиточных минимума.

Отметим, что по состоянию на сегодня прожиточный минимум составляет 1936 грн.

Кабмин также поддержал проект закона "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании". Документ будет направлен на рассмотрение Верховной рады Украины. Так, принятие закона "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" обеспечит согласование положений нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере профессионально-технического образования.

Принятие документа создаст условия для развития сотрудничества с работодателями и их объединениями, даст толчок повышению качества и престижности такого образования. Реализация проекта будет осуществляться за счет средств государственного и местного бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Дополнительных средств из государственного и местных бюджетов в 2019 году не требуется.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман обещал рост зарплат в полтора раза. В 2021 году в среднем украинцы будут зарабатывать 620 долларов, уверен премьер. Сейчас, по данным Госстата, зарплата составляет 385 долларов.