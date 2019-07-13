Мир В Украину возвращается жара, но это еще не все

2019-07-13 11:30 228

На смену сентябрьской прохладе посреди июля придет настоящая летняя жара — когда и где рассказала синоптик Наталья Диденко.

«Выходные в Украине будут всякими. Солнца — много, дождей — много, облаков — красивых и много, тепла — достаточно, даже до жары, холода — хватит ».

В субботу, 13 июля в Украине пройдут дожди и будет оставаться прохладная, как для лета, температура:

«Дожди, местами с грозами, вероятны в западных областях, на севере и местами на Востоке».

Известно, что в центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода:

«Температура воздуха днем +20 — +26 градусов, на юге +24 — +28 градусов».

Ночью гораздо холоднее:

«+12 — +16 градусов, в Карпатах + 8 — + 13 градусов».

Известно также, что уже 14 июля, в воскресенье местами в Украине будут идти дожди:

«С отдельными грозами дожди пройдут на Западе и Севере». Синоптик заверила, что на остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха воскресного дня будет неоднозначной:

«На западе похолодает до +17 — +23 градусов, на юге и востоке подтянется « лайт-жара , а именно 25 — 29 градусов».

На севере страны и в ее центре будет +22 — +26 градусов.

Столицу в выходные накроет дождями, однако локальными и непродолжительными:

«Есть вероятность локальных дождей и местами с грозой, не забудьте зонты и средства защиты от дождя», — отметила синоптик.

Кроме того, специалист отметила, что именно в ночные часы вероятность дождей в Киеве и окрестностях незначительна:

«Можно любоваться звездами и блестящим Днепром».

По температуре воздуха, в Киеве 13 июля днем будет +21 — +24 градуса, а 14 июля потеплеет еще немного — +23 — +25 градусов:

«Ночью предполагается в пределах +10 — +14 градусов».

Украинцы успели соскучиться по летнему солнышку, загару, отдыху у водоемов:

«Существенное потепление придет в Украину с 19-го июля», — заявила синоптик.