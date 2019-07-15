Украина фото Кортеж Зеленского попал в ДТП в Запорожской области - обгоняли колонну автобусов с детьми

2019-07-15 09:12 123

В Запорожской области произошло ДТП с участием автомобиля из кортежа президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. В результате происшествия жертв нет.

Автомобиля Зеленского среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

По информации СМИ, авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых.

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