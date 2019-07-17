Украина фото В Киеве груженая фура пробила ограждение, снесла столбы и вылетела с моста

2019-07-17 09:12 171

Сегодня в Голосеевском районе столицы фура слетела с моста и опрокинулась на бок. По неизвестным причинам тяжелая машина потеряла управление, снесла два столба и отбойник, а после упала вниз и перевернулась. 

Как сообщает Информатор, грузовик ехал со стороны Одесского направления по Окружной. Около 2:00 в районе Одесской площади, заезжая на мост транспортной развязки, его резко начало заносить вправо.

На своем пути многотонная машина снесла два столба и не заметив и отбойник вылетела с моста, упав на правый бок. К месту аварии сразу направились патрульные, чтобы помочь водителю. Тягач повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.

По предварительной информации, дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался.

Возможной причиной ДТП могло быть то, что водитель уснул, следов тормозного пути патрульные не обнаружили.

Детали устанавливает следственно- оперативная группа. На месте работало пять патрульных экипажей, одна единица спасательной техники и аварийная служба контактной сети.

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