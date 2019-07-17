Политика Парубий объяснил, почему не будет внеочередного заседания Рады

2019-07-18 09:11 555

 Глава Верховной Рады Украины ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента 18 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Парубия в Facebook.

Парубий отметил, что проведение внеочередного заседания Рады после закрытия сессии не предусмотрено законом.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины. Однако, созыв такого заседания не предусмотрено законом, ведь регламент Верховной рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной рады Украины", - заявил он.

Парубий добавил, что последнее пленарное заседание 10 сессии Рады восьмого созыва состоялось 12 июля.

"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады Украины", - заявил он, добавив, что обратился к Зеленскому с просьбой "привести свое письмо к Верховной раде в соответствие с требованиями закона".

Парубий ответил Зеленскому по внеочередному заседанию Рады

Отметим, в ходе последнего заседания Рады 12 июля Парубий объявил о закрытии сессии. При этом, он добавил, что 15-19 июля нардепы будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а десятая сессия парамента восьмого созыва завершит свою работу 19 июля.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Назначение соцпомощи неработающим: правительство утвердило новый порядок

2019-07-17 18:30 5703

фото Аграрну партію намагаються не пустити до Верховної Ради

2019-07-17 14:49 399

Зеленский распорядился созвать на завтра внеочередное заседание Верховной Рады

2019-07-17 12:15 654

Чтобы не трясло. На официальном приеме Меркель снова сидела

2019-07-16 18:30 702

Еще новости в разделе "Политика"

Парубий объяснил, почему не будет внеочередного заседания Рады

2019-07-18 09:11 555

США случайно рассекретили места размещения ядерного оружия сил НАТО

2019-07-18 08:12 117

"Газпром" на 25% увеличил транзит газа в Евросоюз через украинскую ГТС

2019-07-17 22:00 402

Украина выразила протест относительно продления ареста украинских моряков в РФ

2019-07-17 21:30 438
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Парубий объяснил, почему не будет внеочередного заседания Рады 2019-07-18 09:11 555
США случайно рассекретили места размещения ядерного оружия сил НАТО 2019-07-18 08:12 117
"Газпром" на 25% увеличил транзит газа в Евросоюз через украинскую ГТС 2019-07-17 22:00 402
Украина выразила протест относительно продления ареста украинских моряков в РФ 2019-07-17 21:30 438

Лента

09:11 Парубий объяснил, почему не будет внеочередного заседания Рады
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:12 США случайно рассекретили места размещения ядерного оружия сил НАТО
22:00 "Газпром" на 25% увеличил транзит газа в Евросоюз через украинскую ГТС
21:30 Украина выразила протест относительно продления ареста украинских моряков в РФ
21:23 Мураев ведет себя как настоящая проститутка от политики, бегая от партии к партии, – эксперт
21:00 Сигареты через несколько дней резко подорожают: сколько заплатят курильщики
20:30 Путин упростил получение гражданства для жителей всего Донбасса
20:00 В полиции сказали, кто наказан из-за убийства 5-летнего ребенка
19:30 Зеленский назвал Николаев самым бандитским городом Украины