Политика В Кремле заявили, что РФ и Украина понимают по-разному выражение обмен "всех на всех"

2019-07-18 20:00 234

 

У России и Украины есть расхождения в понимании формата обмена пленными “всех на всех”, но Москва его в целом поддерживает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в состоявшемся на минувшей неделе телефонном разговоре российский лидер Владимир Путин поддержал обмен пленными в формате “всех на всех”, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“В ходе телефонного разговора действительно упоминалась идеальная формула „всех на всех“, говорилось, что в итоге именно к этой формуле было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова „всех“ у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание, и тогда реализация (этого формата) станет более возможной”, — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что речь идет о “различии в людях, кого считать “всеми”. “В Киеве таковыми считают одних, в России — других”, — сказал он, отказавшись при этом говорить о персоналиях, по которым у Москвы и Киева есть расхождения на этот счет.

Как ранее стало известно, возможность личной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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