Украина В МОН назвали специальности, по которым больше всего возрос госзаказ

2019-07-20 13:30 129

В 2019 году количество мест государственного заказа для вступления в бакалавра на базе 11 классов больше всего выросла для педагогических, естественных и инженерных специальностей. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Как отметили в пресс-службе МОН, в 2019 году количество мест государственного заказа для вступления в бакалавра на базе 11 классов больше всего выросло для педагогических, естественных и инженерных специальностей. Поэтому у выпускников 11-х классов, которые будут подавать заявления в соответствующие конкурсные предложения, есть больше шансов получить бюджетное место.

При этом в МОН отметили, что в этом году впервые за длительный период в Украине насчитывается больше выпускников 11-х классов, чем в предыдущие годы. Так, по сравнению с 2018-м сейчас их количество выросло на 1,5%. Соответственно, в этом году был увеличен государственный заказ на бакалавров.

В частности, существенно повысилось госзаказа в области знаний “Образование”. Всего же на педагогические специальности в 2019 году выделено почти 8 тыс. мест, больше всего же получила “Среднее образование (украинский язык и литература)” — 976 мест.

ТОП-10 педагогических специальностей, где увеличилось количество мест по сравнению с 2018 годом, выглядит так:

Среднее образование (украинский язык и литература) +116 мест Профессиональное образование (компьютерные технологии) +104 места Среднее образование (история) + 88 мест Среднее образование (математика) + 66 мест Среднее образование (физическая культура) + 51 место Начальное образование +47 мест Среднее образование (информатика) + 35 мест Среднее образование (химия) + 34 места Среднее образование (биология и здоровье человека) + 33 места Дошкольное образование + 21 место

В перечень инженерных и естественных специальностей, где выросли объемы по сравнению с 2018 годом, вошли:

Транспортные технологии (на автомобильном транспорте) + 123 места

Речной и морской транспорт + 84 места

Физическая терапия, Эрготерапия + 67 мест

Биотехнологии и биоинженерия + 39 мест

Горное + 39 мест

Социальная работа + 32 места

Биология + 28

Транспортные технологии (на морском и речном транспорте) + 25 мест

Лесное хозяйство + 23 места

Технологии защиты окружающей среды + 20 мест

Геодезия и землеустройство + 20 мест

Биомедицинская инженерия + 17 мест

Математика + 10 мест

География + 10 мест

Напомним, 26 июня правительство утвердило объем госзаказа на подготовку специалистов в 2019 году, несколько уменьшив показатели по сравнению с 2018 годом.