Украина В МОН назвали специальности, по которым больше всего возрос госзаказ

2019-07-20 13:30 129

 

В 2019 году количество мест государственного заказа для вступления в бакалавра на базе 11 классов больше всего выросла для педагогических, естественных и инженерных специальностей. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Как отметили в пресс-службе МОН, в 2019 году количество мест государственного заказа для вступления в бакалавра на базе 11 классов больше всего выросло для педагогических, естественных и инженерных специальностей. Поэтому у выпускников 11-х классов, которые будут подавать заявления в соответствующие конкурсные предложения, есть больше шансов получить бюджетное место.

При этом в МОН отметили, что в этом году впервые за длительный период в Украине насчитывается больше выпускников 11-х классов, чем в предыдущие годы. Так, по сравнению с 2018-м сейчас их количество выросло на 1,5%. Соответственно, в этом году был увеличен государственный заказ на бакалавров.

В частности, существенно повысилось госзаказа в области знаний “Образование”. Всего же на педагогические специальности в 2019 году выделено почти 8 тыс. мест, больше всего же получила “Среднее образование (украинский язык и литература)” — 976 мест.

ТОП-10 педагогических специальностей, где увеличилось количество мест по сравнению с 2018 годом, выглядит так:

  1. Среднее образование (украинский язык и литература) +116 мест
  2. Профессиональное образование (компьютерные технологии) +104 места
  3. Среднее образование (история) + 88 мест
  4. Среднее образование (математика) + 66 мест
  5. Среднее образование (физическая культура) + 51 место
  6. Начальное образование +47 мест
  7. Среднее образование (информатика) + 35 мест
  8. Среднее образование (химия) + 34 места
  9. Среднее образование (биология и здоровье человека) + 33 места
  10. Дошкольное образование + 21 место

В перечень инженерных и естественных специальностей, где выросли объемы по сравнению с 2018 годом, вошли:

  • Транспортные технологии (на автомобильном транспорте) + 123 места
  • Речной и морской транспорт + 84 места
  • Физическая терапия, Эрготерапия + 67 мест
  • Биотехнологии и биоинженерия + 39 мест
  • Горное + 39 мест
  • Социальная работа + 32 места
  • Биология + 28
  • Транспортные технологии (на морском и речном транспорте) + 25 мест
  • Лесное хозяйство + 23 места
  • Технологии защиты окружающей среды + 20 мест
  • Геодезия и землеустройство + 20 мест
  • Биомедицинская инженерия + 17 мест
  • Математика + 10 мест
  • География + 10 мест

Напомним, 26 июня правительство утвердило объем госзаказа на подготовку специалистов в 2019 году, несколько уменьшив показатели по сравнению с 2018 годом.

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