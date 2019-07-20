В МОН назвали специальности, по которым больше всего возрос госзаказ

В 2019 году количество мест государственного заказа для вступления в бакалавра на базе 11 классов больше всего выросла для педагогических, естественных и инженерных специальностей. Об этом сообщила пресс-служба МОН.
Как отметили в пресс-службе МОН, в 2019 году количество мест государственного заказа для вступления в бакалавра на базе 11 классов больше всего выросло для педагогических, естественных и инженерных специальностей. Поэтому у выпускников 11-х классов, которые будут подавать заявления в соответствующие конкурсные предложения, есть больше шансов получить бюджетное место.
При этом в МОН отметили, что в этом году впервые за длительный период в Украине насчитывается больше выпускников 11-х классов, чем в предыдущие годы. Так, по сравнению с 2018-м сейчас их количество выросло на 1,5%. Соответственно, в этом году был увеличен государственный заказ на бакалавров.
В частности, существенно повысилось госзаказа в области знаний “Образование”. Всего же на педагогические специальности в 2019 году выделено почти 8 тыс. мест, больше всего же получила “Среднее образование (украинский язык и литература)” — 976 мест.
ТОП-10 педагогических специальностей, где увеличилось количество мест по сравнению с 2018 годом, выглядит так:
В перечень инженерных и естественных специальностей, где выросли объемы по сравнению с 2018 годом, вошли:
Напомним, 26 июня правительство утвердило объем госзаказа на подготовку специалистов в 2019 году, несколько уменьшив показатели по сравнению с 2018 годом.