Украина Стали известны причины масштабного отключения света в центре столицы

2019-07-23 21:30 117

 

Обесточивание центральной части Киева было вызвано обесточиванием подстанции Арсенальная работниками завода "Арсенал", на территории которого и находится подстанция. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

Как сообщили в компании, около 15:00 на территории завода "Арсенал" произошло замыкание кабельных линий. Авария была спровоцирована земельными работами, которые проводились третьими лицами на территории завода. Вопреки процедурам и инструкциям, без согласования с диспетчерами ДТЭК Киевские электросети, сотрудники завода обесточили линию. В результате подстанция Арсенальная (также находится на территории завода), к которой подключены потребители Печерского района Киева, была обесточена.

Для ликвидации нештатной ситуации на место происшествия выехали аварийные бригады. На месте специалисты компании переключили клиентов на резервное питание. Сейчас абоненты центральных улиц столицы переведены на резервные источники питания. Свет есть во всех учреждениях и обесточенных жилых домах киевлян.

При этом в компании отметили, что вопреки сообщениям в СМИ, здания Кабинета Министров и Верховной Рады Украины не были отключены.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Стали известны кремлёвские сценарии дестабилизации Украины

2019-07-17 16:30 945

Стали відомі імена 12-ти фіналістів Другого всеукраїнського фестивалю-премії «ГРА»/ «GRA»

2019-07-11 17:30 1527

Доллар в Украине рухнул ниже психологической отметки: эксперты озвучили причины

2019-07-05 08:27 1587

"Укрэнерго" составляет графики отключения электроэнергии для недопущения аварий

2019-06-25 09:12 1215

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине планируют бороться с недобросовестными работодателями

2019-07-23 22:00 78

Стали известны причины масштабного отключения света в центре столицы

2019-07-23 21:30 117

Супрун рекомендовала украинцам отказаться от приготовления варенья

2019-07-23 20:06 342

Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет – Князев

2019-07-23 19:00 231
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине планируют бороться с недобросовестными работодателями 2019-07-23 22:00 78
Стали известны причины масштабного отключения света в центре столицы 2019-07-23 21:30 117
Супрун рекомендовала украинцам отказаться от приготовления варенья 2019-07-23 20:06 342
Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет – Князев 2019-07-23 19:00 231

Лента

22:00 В Украине планируют бороться с недобросовестными работодателями
21:30 Стали известны причины масштабного отключения света в центре столицы
21:00 Стало известно, сколько на самом деле жителей ОРДЛО подали заявки на получение паспортов РФ
20:30 Зеленский назвал имя кандидата на пост генпрокурора
20:06 Супрун рекомендовала украинцам отказаться от приготовления варенья
19:30 В России приняли жесткое решение по делу украинца Гриба: появились подробности
19:10 На сайте ЦВК обнародованы ложные данные по результатам выборов на 105 округе (Луганская область)
19:00 Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет – Князев
18:30 Названа новая цена на газ для населения
18:00 Стало известно, когда Зеленскому пришлют приглашение на саммит СНГ