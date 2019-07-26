Политика Состав Верховной Рады нового созыва - стало известно точное число депутатов и партий

2019-07-26 11:44 162

Партию президента Зеленского Слуга народа в новой Раде будет представлять 254 депутата.

ОПЗЖ - 43

Батькивщину - 26

Евросолидарность - 25

Голос -20

Оппозиционный блок - 6

Свободу -1

Самопомич - 1

Также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.Представители партии Слуга народа побеждают на 130 из 199 одномандатных избирательных округах на досрочных выборах в Верховную Раду.

По данным ЦИК, еще на 46 мажоритарных округах победили самовыдвиженцы, а 23 мандата достались другим партиям: Оппозиционная платформа – За життя - 6, Оппозиционный блок - 6, Голос - 3, Европейская солидарность - 2, и Батькивщина -2, по одному – ВО Свобода, Объединение Самопомич, партии Белая Церковь вместе и Единый центр.

По результатам выборов в многомандатном избирательном округе, Слуга народа получит в парламенте по партийным спискам 124 места, ОПЗЖ – 37, Батькивщина – 24, Евросолидарность – 23 и Голосу – 17.

Официальные результаты выборов должны огласить до 4 августа.

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Политика

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