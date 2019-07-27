Украина В Украине посвежеет: синоптик дала актуальный прогноз до начала августа

2019-07-28 11:00 120

 

Конец июля в Украине еще будет жарким, но в начале августа придет очередная волна похолодания.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 28 июля, во всех областях страны ожидается жаркая погода. Дневная температура воздуха поднимется до +29...+34 градусов на Юге, в большинстве регионов будет +26...+32 градуса за Цельсием. В Черниговской и Сумской областях синоптик обещает +26...+29 градусов.

Также на территории страны осадков не прогнозируется. Но могут пройти кратковременные дожди в Карпатах и Прикарпатье.

В Киеве 28 июля ожидается солнечная, сухая и жаркая погода. Днем столбики термометров покажут в столице +28...+31 градус.

В понедельник и вторник, 29-30 июля, жара еще пробудет в Украине, но уже 31 июля-1 августа начнется очередное похолодание.

А 3-4 августа предполагается в Киеве днем +22...+24 градуса максимально.

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