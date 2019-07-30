Украина У Зеленского заявили, что избавят Суспильное ТВ от ненужных людей и недвижимости

2019-07-31 14:46 93

Кабмин обеспечит поддержку и финансирование деятельности Суспильного ТВ, но он должен показывать определенную эффективность в своей работе.

"Мы несколько раз встречались с руководством Суспильного, с донорами, которые ему помогали. Мы гарантируем общественному вещанию финансирование, которое будет обеспечивать Кабмин. Но у них будет четкий KPI (ключевые показатели эффективности) - мы это понимаем по фидбекам доноров", - заявил заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

Замглавы Офиса президента также отметил, что они помогут Общественному избавиться от лишнего: ненужных кадров и зданий. И нынешнего руководства, если оно будет показывать низкую эффективность.

И хотя некоторые могут сказать, что государство не может так влиять на Суспильне ТВ, по словам Тимошенко, Кабмин является главным акционером, поэтому они имеют право требовать эффективности.

"Мы не хотим урезать финансирование, мы хотим дать его, но увидеть результат за эти средства", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Зураб Аласания возобновил работу на должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины 1 июля.