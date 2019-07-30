Украина Из оккупированного Крыма в Москву вывозят самые ценные картины Айвазовского

2019-07-31 14:15 141

Украинские ценители искусства бьют тревогу. Оккупационные власти вывозят из Крыма уникальные полотна Айвазовского. Так, в Соцсетях сообщают, что из Феодосийской галереи в Третьяковку вывезено 38 полотен великого мариниста. Причем, взяты самые ценные картины мастера. Всего в галерее более 400 работ Айвазовского, но это, в основном, графика и наброски художника, причём - на разные темы.

В последний раз картины "эвакуировались" из Крыма в 1941-м, правда - в Ереван, на историческую родину художника. До этого, в 1920-х, чекисты хотели раздать полотна в особые отделы, но получили по рукам.

В 2014-м сообщалось, что в галерее "вежливые" эксперты появились с описью ещё до проведения "референдума". Одновременно с военными, взявшими под контроль керченскую переправу.

В 90-х обладание произведением Айвазовского было предметом особой гордости любого нового русского бандита и полубандита. В 2015 году Путин, обещая посетить галерею, говорил феодосийцам, что Айвазовский - один из его любимых художников: "надо осмотреть ваше собрание".

А в 2009 году Марат Гельман сообщал о скандале: подаренная Путину (тогда - премьеру) картина Айвазовского оказалась подделкой.

"Вовочка захотел оригиналов? Причём, всех?", - возмущаются феодосийцы в Соцсетях.