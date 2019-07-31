Украина На Новоирпенской трассе таксист свернул в лес, избил, ограбил и изнасиловал пассажирку

2019-07-31 12:16 285

31 июля в Киеве на Новоирпенской трассе в лесу произошел жуткий инцидент. Мужчина-таксист завез девушку в лес и изнасиловал ее. После совершения преступления водитель скрылся.

Как сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники, пострадавшая сообщила об этом своей подруге, которая и позвонила в полицию.

По предварительной информации, девушка поймала попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Она остановила автомобиль Renault, который был обклеен наклейками Uklon.

Во время поездки мужчина свернул в лес, который находится на Новоирпенской трассе. Там он избил и изнасиловал пострадавшую. Также насильник заставил ее перевести деньги с карты на себе счет и после этого уехал.

Что именно произошло и подробности случившегося выясняются. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.