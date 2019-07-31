Украина Солнце и похолодание: синоптик дала необычный прогноз погоды на ближайшие дни

2019-07-31 21:30 408

 

Синоптик подтвердила прогноз о похолодании, которое продолжится и в начале августа.


«Август, веселый, с чемоданами — на пороге, а июль, в пижаме с ромашками, заспанный, удивленно стоит в дверях и не сразу понимает, в чем дело. Потому что было так хорошо, умеренно тепло, ну, не без ливней и гроз, но в целом спалось комфортно и он едва не проспал свое такси до следующего года. Однако, ему таки придется собираться, потому что завтра — август», — пишет в социальных сетях синоптик Наталья Диденко, сообщающая о снижении температуры воздуха в начале последнего летнего месяца.

Так, в четверг, 1 августа, в Украине днем ожидается + 22 + 26 градусов. В Черниговской, Харьковской и Сумской областях — до + 17 + 22 градуса, лишь на юге и в Закарпатье будет теплее: + 25 + 29 градусов.

Прогнозируется, что 1 августа в Украине, в основном, будет солнечно. Облачно будет в Карпатах и на севере страны.

В Киеве в четверг прогнозируется + 20 + 22 градуса днем, возможна облачность и периодический дождь.

«Порывистый ветер утихнет, в дальнейшем незначительное потепление (до +25 градусов) будет чередоваться с небольшими похолоданиями (до +22 градусов). Так что в ближайшее время не перегреемся. Июль, ты молодец!» — шутит синоптик.

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