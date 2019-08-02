Мир Суд обязал Кэти Перри выплатить за кражу песни почти 3 миллиона долларов

2019-08-02 20:31 42

Американскую певицу Кэти Перри обязали выплатить почти три миллиона долларов в качестве компенсации рэперу Маркусу Грею.

Как сообщает USA Today, решение вынес Федеральный суд присяжных в США. Штраф также был наложен на соавторов певицы, участвовавших в создании песни Dark Horse, которая скопирована с композиции Joyful Noise Грея.

СУД ВЫНЕС ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ПЕВИЦЕ КЭТИ ПЕРРИ И ЕЕ ПРОДЮССЕРАМ

Адвокаты исполнителя требовали компенсацию в размере 20 миллионов долларов, поскольку знаменитая песня Перри принесла ее лейблу 31 миллион долларов, а лично Перри премию Грэмми.

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