Мир Суд вынес обвинительный приговор певице Кэти Перри и ее продюссерам

2019-07-30 15:46 66

Суд Лос-Анджелеса признал певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году.

Как сообщает Billboard, жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса сошлось во мнении, что певица при создании своего произведения умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Маркуса Грея по прозвищу Flame, записанную в 2008 году.

Вместе с Перри виновными в плагиате признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J (Джордан Хьюстон), исполнивший один из куплетов песни Dark Horse, а также звукозаписывающая компания Capitol Records.

Теперь суд должен определиться с мерой пресечения для нарушителей авторских прав. 

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