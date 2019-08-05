Украина фото Циклон в Одессе: вода срывала асфальт и уносила автомобили

2019-08-05 09:13 144

В минувший уикенд в результате ливня в Одессе на Карантинном спуске поток воды снес десяток припаркованных автомобилей и развернул ливневый коллектор.

Как сообщает Думская, из-за перемещения активного циклона сильные ливни привели к временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности, подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов. Так, на Карантинном спуске поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и развернул ливневый коллектор. Также ливеть спровоцировал сход грунта с моста возле одесского Автовокзала.

Под Одессой в результате нарушения проезда застряли автомобиль скорой помощи, пассажирский автобус и два легковых автомобиля. В городе было подтоплено несколько улиц, над устранением последствий ливня работали десятки бригад коммунальщиков.

 

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