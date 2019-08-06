Украина Гектар земли, кредит и старый Mersedes, - чем владеет новый командующий ООС Кравченко

2019-08-06 08:10 156

Новоназначенный командующий Объединенных сил Владимир Кравченко имеет Mersedes Benz 1998 года выпуска и более 300 000 гривен кредита.

Как сообщает УНН со ссылкой на документ, в декларации Кравченко записана жена Любовь Кравченко, которая работает в одной воинской части с мужем.

В 2018 году она приобрела 72-метровую квартиру в Чернигове, а сам Кравченко почти гектар земли в селе Вознесенское в 2017 году в Черниговской области.

Командующий ОС в прошлом году задекларировал более 455 тыс. грн зарплаты, а жена - более 104 тыс. грн. Также, они имеют более 300 тыс. гривен кредита на двоих.

Кроме того, генерал-лейтенант задекларировал представительный Mersedes Benz, но 1998 года выпуска.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сменил командующего Объединенных сил, назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил.

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