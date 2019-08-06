Гектар земли, кредит и старый Mersedes, - чем владеет новый командующий ООС Кравченко

Новоназначенный командующий Объединенных сил Владимир Кравченко имеет Mersedes Benz 1998 года выпуска и более 300 000 гривен кредита.
Как сообщает УНН со ссылкой на документ, в декларации Кравченко записана жена Любовь Кравченко, которая работает в одной воинской части с мужем.
В 2018 году она приобрела 72-метровую квартиру в Чернигове, а сам Кравченко почти гектар земли в селе Вознесенское в 2017 году в Черниговской области.
Командующий ОС в прошлом году задекларировал более 455 тыс. грн зарплаты, а жена - более 104 тыс. грн. Также, они имеют более 300 тыс. гривен кредита на двоих.
Кроме того, генерал-лейтенант задекларировал представительный Mersedes Benz, но 1998 года выпуска.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сменил командующего Объединенных сил, назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил.