Политика Рассекречены реальные зарплаты секретаря СНБО Данилюка и его заместителей

2019-08-09 08:23 174

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, который задекларировал один миллин гривен доходов от ЕБРР, за июль составила 66,5 тысяч гривен.

"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июль 2019 года составляла 66 444 гривны", - сообщают "Українські Новини" со ссылкой на данные СНБО.

Назначенный 23 июля заместителем секретаря СНБО Алексей Данилов заработал за неделю 19 337 гривен.

Остальные заместители Данилюка получили в июле зарплату выше, чем у секретаря СНБО.

Первый замсекретаря Михаил Коваль заработал 89 662 гривны, а заместители Сергей Кривонос и Александр Литвиненко - 73 552 гривны и 89 227 гривен соответственно.

У каждого из них премия составила от 30 до 45 тыс. гривен.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тысяч гривен.

Зарплата Данилюка с 28 мая (дня назначения секретарем СНБО) по июль составила 95,4 тысяч гривен.