Мир На юго-западе Турции произошло землетрясение

2019-08-08 19:30 222

 

В четверг, 8 августа, в провинции Денизли на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает Daily Sabah.

Подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по киевскому времени. Эпицентром землетрясения стал район Бозкурт. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Еще через несколько минут зафиксировали еще один сильный толчок - магнитудой 4,2.

По словам мэра Бозкурта Бирсена Джелика, в результате землетрясения пострадали несколько человек. Погибших нет. Также из-за стихии частично были разрушены некоторые здания.

Администрация провинции Денизли направила в район землетрясения бригады медиков.

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