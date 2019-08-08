В четверг, 8 августа, в провинции Денизли на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает Daily Sabah.
Подземные толчки были зафиксированы в 14:25 по киевскому времени. Эпицентром землетрясения стал район Бозкурт. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.
Еще через несколько минут зафиксировали еще один сильный толчок - магнитудой 4,2.
По словам мэра Бозкурта Бирсена Джелика, в результате землетрясения пострадали несколько человек. Погибших нет. Также из-за стихии частично были разрушены некоторые здания.
Администрация провинции Денизли направила в район землетрясения бригады медиков.