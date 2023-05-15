Мир Выборы в Турции: Эрдоган и Киличдароглу не смогли победить - страну ждет второй тур

2023-05-15 12:28

По результатам подсчета 98,82% голосов на выборах президента Турции Эрдоган набирает 49,35%, а Киличдароглу - 45%.
Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции после подсчета 98% голосов, пишет Анадолу.

После подсчета 98,82% бюллетеней Эрдоган набирает 49,35% голосов, но не набирает 50% победы. В то же время, его главный соперник - кандидат от шестипартийного Оппозиционного объединения Национальный альянс Кемаль Киличдароглу - 45%. За кандидата от правого Альянса предков Синана Огана проголосовали 5,22%.

Президент Эрдоган побеждает по-прежнему в 51 провинции (в основном это центральная и северная часть страны, частично южные, восточные и западные провинции). Лидер оппозиции Киличдароглу одерживает победу в 30 провинциях (на востоке, западе и частично на юге). Столичная провинция Анкара и наиболее многочисленный по количеству населения Стамбул и дальше демонстрируют большую поддержку Киличдароглу.

Продолжается подсчет голосов по бюллетеням, полученным из заграничных избирательных участков. Еще остается возможность определения победителя в первом туре президентских выборов.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня 50% и один голос, президентская гонка продолжится во втором туре, который состоится 28 мая.

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