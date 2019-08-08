Украина Жара и резкое похолодание: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

2019-08-08 22:00 174

В ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха, но вскоре снова похолодает.

Об этом в своем блоге на opinionua.com пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, столбики термометров будут колебаться в пределах +25+30 градусов. В южной части, на востоке и в центре прогнозируется местами +28+33 градуса. На северо-западе Украины будет свежее - +23+26 градусов.

"На следующей неделе погода будет испытывать небольшие термические колебания. В понедельник, 12 августа, температура воздуха несколько снизится на севере и северо-востоке и составит +22+27 градусов, а в западных областях наоборот - потеплеет", - отметила синоптик.

Диденко добавила, что в южной части, в большинстве центральных областей жара усилится и в середине следующей недели, 13-14 августа: температура воздуха составит настоящие летние +28 +34 градуса. Однако уже 14 августа кратковременное, но ощутимое похолодание придет в западные области - +20+24 градуса.

"В начале следующей недели жаркая воздуха масса будет преобладать в столице, со второй половины недели ожидается ослабление жары. В течение 8-11 августа в Киеве местами возможны кратковременные дожди и грозы. 8 августа юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с. Новая неделя в столице существенных дождей не принесет, разве что 15 августа есть вероятность кратковременных осадков и локальных гроз", - подытожила синоптик.