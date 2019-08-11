Украина Готовьтесь к жаре: карта погоды и свежий прогноз синоптиков

2019-08-11 10:30 534

 

В воскресенье, 11 августа, в Украине обещают жаркую погоду, но с осадками в некоторых областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха днем на территории страны составит +24...+28 градусов за Цельсием. Ночью столбики термометров опустятся до +13...+16 градусов.

Кратковременные дожди пройдут только на западе Украины, включая Житомирскую и Винницкую области. В остальных регионах будет сухо и жарко.

В понедельник, 12 августа, синоптики осадков нигде в стране не прогнозируют. Дневная температура повысится до +28...+32 градусов.

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Украина

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