Мир "Обществу не нужна обуза" - США значительно усложняют получение визы

2019-08-13 10:12 66

Белый дом обнародовал распоряжение, которое ужесточит правила выдачи виз на временное или постоянное проживание в США иностранным гражданам.

Как сообщает Reuters, нововведение инициировал помощник президента США Дональда Трампа по борьбе с иммиграцией Стивен Миллер. 

Согласно распоряжению, которое вступит в силу 15 октября, заявления на временные или постоянные визы будут отклонены, если иммигрант имеет низкий доход или получает помощь со стороны государства − социальное пособие, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Отрицательной характеристикой станет также недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".

Тем, кто не соответствует критериям, будет отказано во въезде, а уже проживающим в стране иммигрантам, которые не смогут доказать свою финансовую самостоятельность, не удастся продлить пребывание.

Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет американскому правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании.

Под нее попадут иммигранты, которые получали социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние 36 месяцев.

По словам и.о. директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кена Кучинелли, "закон требует от иностранных граждан полагаться на свои собственные возможности, средства своих семей и помощь частных организаций".

Он заявил журналистам, что благодаря такому решению они "не будут обузой для общества" и "смогут встать на ноги самостоятельно, как иммигранты в предыдущие годы".

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