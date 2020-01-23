Политика США изменили правила выдачи виз беременным - родить американца теперь не так просто

2020-01-24 10:11 411

24 января в США вступают в силу новые правила получения визы для беременных. Въезжающих в США беременных будут рассматривать как граждан, едущих за медицинской помощью. Они будут обязаны доказать, что она им необходима и что они способны ее оплатить.

Как сообщает AP, практика приезда в США для родов распространена из-за того, что согласно американской Конституции все рожденные на территории государства дети считаются гражданами этого государства.

Дональд Трамп грозился положить конец этой практике, но в его Администрации отметили, что это не так просто сделать. Пока не до конца понятно, как пограничник будет определять, беременна ли женщина и может ли он ей отказать, в случае если у него есть подозрения о беременности, основанные только на визуальных данных женщины.