Мир Microsoft вынудили признаться в прослушивании пользователей Skype и Cortana

2019-08-15 11:40 165

Корпорация Microsoft призналась в прослушивании разговоров своих пользователей, сообщает Vice.

В Microsoft появилось обновление в политике конфиденциальности: информацию, полученную от голосового помощника Microsoft Cortana или программы Skype Translator, компания может обрабатывать как автоматическими, так и ручными методами.

Также ранее стало известно, что Microsoft специально нанимала людей для прослушивания личных диалогов пользователей. В компании это объяснили "изучением контента", чтобы улучшить работу серверов.

Ранее отмечалось, что IT-эксперты компании Microsoft сообщали об атаке российскими хакерами корпоративным сетям через принтеры и VoIP-телефоны.