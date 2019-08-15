Мир Microsoft вынудили признаться в прослушивании пользователей Skype и Cortana

2019-08-15 11:40 165

Корпорация Microsoft призналась в прослушивании разговоров своих пользователей, сообщает Vice.

В Microsoft появилось обновление в политике конфиденциальности: информацию, полученную от голосового помощника Microsoft Cortana или программы Skype Translator, компания может обрабатывать как автоматическими, так и ручными методами.

Также ранее стало известно, что Microsoft специально нанимала людей для прослушивания личных диалогов пользователей. В компании это объяснили "изучением контента", чтобы улучшить работу серверов.

Ранее отмечалось, что IT-эксперты компании Microsoft сообщали об атаке российскими хакерами корпоративным сетям через принтеры и VoIP-телефоны.

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