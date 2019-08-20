Украина Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь

2019-08-20 21:30 453

 

Синоптики прогнозируют, что сентябрь в 2019 году порадует украинцев почти летней погодой с приятными дневными температурами и умеренными осадками.

Об этом сообщает meteoprog.ua.

"Первая неделя сентября обещает быть очень комфортной. Можете смело планировать отпуск на бархатный сезон в Украине. Знойной погода не будет, но располагающей к прогулкам на свежем воздухе", - сказано в сообщении.

Согласно прогнозу, максимальная температура воздуха в этот период составит +20+23 градуса, минимальная - +12+16.

Вторая неделя сентября будет примерно такой же, как и первая, но в ряде регионов возможны осадки. После придет похолодание - максимальная температура опустится до +15+19 градусов, минимальная - до +8+11.

Конец сентября будет солнечным, сильных осадков не ожидается. Температура воздуха составит в среднем +15+17 градусов днем.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас

2019-08-19 14:30 498

Магнитные бури в сентябре: названы самые неблагоприятные дни

2019-08-18 15:00 2103

Имущество украинцев хотят обложить новым налогом: к чему готовиться

2019-08-18 13:00 22455

Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

2019-08-14 18:00 1548

Еще новости в разделе "Украина"

Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь

2019-08-20 21:30 453

Когда будут отдыхать украинские школьники: календарь каникул и выходных

2019-08-20 21:00 240

В Украине разработали новую схему поставки реверсного газа из ЕС

2019-08-20 20:30 207

"Без паники": ГСЧС отчиталась об уровне радиации после взрыва в России

2019-08-20 20:00 231
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь 2019-08-20 21:30 453
Когда будут отдыхать украинские школьники: календарь каникул и выходных 2019-08-20 21:00 240
В Украине разработали новую схему поставки реверсного газа из ЕС 2019-08-20 20:30 207
"Без паники": ГСЧС отчиталась об уровне радиации после взрыва в России 2019-08-20 20:00 231

Лента

22:00 Ученые: Смартфон истощает интеллектуальные ресурсы мозга
21:30 Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь
21:00 Когда будут отдыхать украинские школьники: календарь каникул и выходных
20:30 В Украине разработали новую схему поставки реверсного газа из ЕС
20:00 "Без паники": ГСЧС отчиталась об уровне радиации после взрыва в России
19:30 Пожар в отеле "Токио Стар": суд принял решение по скандальному владельцу
19:00 Водителей ждет еще одно нововведение при получении прав
18:30 Пенсионный фонд Украины утвердил важный показатель для подсчета пенсий
18:00 В Минсоцполитики назвали число переселенцев из Крыма и Севастополя
17:30 В НБУ назвали причины укрепления гривны к доллару