Украина Можно смело планировать отдых: синоптики порадовали украинцев прогнозом на сентябрь

2019-08-20 21:30 453

Синоптики прогнозируют, что сентябрь в 2019 году порадует украинцев почти летней погодой с приятными дневными температурами и умеренными осадками.

Об этом сообщает meteoprog.ua.

"Первая неделя сентября обещает быть очень комфортной. Можете смело планировать отпуск на бархатный сезон в Украине. Знойной погода не будет, но располагающей к прогулкам на свежем воздухе", - сказано в сообщении.

Согласно прогнозу, максимальная температура воздуха в этот период составит +20+23 градуса, минимальная - +12+16.

Вторая неделя сентября будет примерно такой же, как и первая, но в ряде регионов возможны осадки. После придет похолодание - максимальная температура опустится до +15+19 градусов, минимальная - до +8+11.

Конец сентября будет солнечным, сильных осадков не ожидается. Температура воздуха составит в среднем +15+17 градусов днем.