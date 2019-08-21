Мир Четвертую часть Матрицы держат в секрете, но кое-что уже стало известно

2019-08-21 15:46 204

Киностудия Warner Brothers Pictures анонсировала съемки четвертой части фильма Матрица с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс в главных ролях.

Как сообщает Variety со ссылкой на председателя Warner Brothers Тоби Эммериха,  сценаристом и режисером фильма станет Лана Вачовски, которая работала над существующей трилогией вместе с сестрой.

"Мы невероятно рады вернуться в Матрицу вместе с Ланой. Она настоящий визионер − неповторимый и подлинный творец-кинематографист и мы в восторге, что она напишет, поставит и спродюсирует новую главу во вселенной "Матрицы", − заявил Эммерих.

Над сценарием фильма также будут работать Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

Съемки картины намечены на начало 2020 года. Пока неизвестно, чему будет посвящена новая часть серии, так как детали сюжета не раскрываются.

Первый фильм трилогии Матрица вышел в прокат в 1999 году. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишборн и Хьюго Уивинг. Второй и третий эпизоды (Матрица: Перезагрузка и Матрица: Революция) вышли в 2003 году. Трилогия собрала в прокате 1,6 миллиарда долларов. Напомним, в мае стало известно, что четвертая часть Матрицы уже находится в работе. 

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию

2019-08-21 18:30 102

Четвертую часть Матрицы держат в секрете, но кое-что уже стало известно

2019-08-21 15:46 204

Женщинам Саудовской Аравии впервые разрешили путешествовать без своего мужчины

2019-08-21 13:44 252

Facebook поймали на расшифровке и сборе аудиосообщений пользователей

2019-08-21 11:13 927
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию 2019-08-21 18:30 102
Четвертую часть Матрицы держат в секрете, но кое-что уже стало известно 2019-08-21 15:46 204
Женщинам Саудовской Аравии впервые разрешили путешествовать без своего мужчины 2019-08-21 13:44 252
Facebook поймали на расшифровке и сборе аудиосообщений пользователей 2019-08-21 11:13 927

Лента

19:00 Луценко собрался увольняться
18:30 Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию
18:00 Россия может выдать Украине пятерых узников Кремля: подробности
17:30 Гройсман спрогнозировал зарплату украинцев в долларах
17:00 Когда в Украине спадет жара и что несет антициклон Corina: прогноз до конца недели
16:30 Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
15:46 Четвертую часть Матрицы держат в секрете, но кое-что уже стало известно
15:12 У Зеленского решили максимально упростить процедуру увольнения неудобных чиновников
фото 14:46 13 вересня під дахом Національної оперети відбудеться трагікомедія «Розмова, якої не було»
фото 14:45 В Китае начали клонировать котов - люди бронируют услугу на случай гибели питомца