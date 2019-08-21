Мир Четвертую часть Матрицы держат в секрете, но кое-что уже стало известно

2019-08-21 15:46 204

Киностудия Warner Brothers Pictures анонсировала съемки четвертой части фильма Матрица с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс в главных ролях.

Как сообщает Variety со ссылкой на председателя Warner Brothers Тоби Эммериха, сценаристом и режисером фильма станет Лана Вачовски, которая работала над существующей трилогией вместе с сестрой.

"Мы невероятно рады вернуться в Матрицу вместе с Ланой. Она настоящий визионер − неповторимый и подлинный творец-кинематографист и мы в восторге, что она напишет, поставит и спродюсирует новую главу во вселенной "Матрицы", − заявил Эммерих.

Над сценарием фильма также будут работать Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

Съемки картины намечены на начало 2020 года. Пока неизвестно, чему будет посвящена новая часть серии, так как детали сюжета не раскрываются.

Первый фильм трилогии Матрица вышел в прокат в 1999 году. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишборн и Хьюго Уивинг. Второй и третий эпизоды (Матрица: Перезагрузка и Матрица: Революция) вышли в 2003 году. Трилогия собрала в прокате 1,6 миллиарда долларов. Напомним, в мае стало известно, что четвертая часть Матрицы уже находится в работе.