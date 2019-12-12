Мир Матрица-4: стала известна точная дата выхода и детали продолжения культовой ленты

2019-12-12 15:46 117

Warner Bros объявила дату премьеры новой "Матрицы", в которой к своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

Как сообщает The Hollywood Reporter, "Матрица-4" выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года.

Режиссером станет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. Оператором новой "Матрицы" выступит оскароносный Джон Толл ("Железный человек", "Ванильное небо"). Также известно, в новом фильме сыграет звезда "Игры престолов" и "Железного кулака" Джессика Хенвик, и к актерскому составу присоединился Джонатан Грофф ("Охотник за разумом").

Напомним, первая часть "Матрицы", впоследствии ставшая культовой, вышла на экраны ровно 20 лет назад. Кроме Ривза и Мосс, одну из ключевых ролей в ней сыграл также Лоуренс Фишберн.

Летом этого года в честь юбилея фильм вышел в повторный прокат. А в начале весны продюсер картины Лоренцо Ди Бонавентура признался, что Нео мог быть женщиной – на эту роль рассматривали Сандру Буллок и ради нее готовы были даже переписать сценарий. Однако все же остановились на Киану Ривзе.

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Мир

Матрица-4: стала известна точная дата выхода и детали продолжения культовой ленты 2019-12-12 15:46 117
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