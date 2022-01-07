Мир видео Киану Ривз почти весь гонорар за съемки в «Матрице 4: Воскрешение» перечислил ученым-онкологам

2022-01-07 22:12

Звезда Голливуда Киану Ривз выделил существенную сумму из своего гонорара за участие в «Матрице» исследовательскому центру, который занимается разработкой различных методов лечения болезней, связанных с онкологией. Выяснилось, что эта сумма превысила 30 миллионов долларов.

Заметим, что актёр давно известен своей щедростью, однако у него имелись и личные мотивы: младшая сестра знаменитости была больна лейкемией, однако даже после того, как она полностью излечилась, он продолжал тайно делать пожертвования на такие исследования. Отмечается, что актёр обычно не афиширует своего участия в подобных мероприятиях.

Тем не менее, информация о том, как Ривз делится с нуждающимися своими гонорарами, весьма стремительно распространяется. Например, минувшей осенью актёр подарил команде каскадёров довольно внушительный подарок в виде часов Rolex Submariner. К слову, стоимость таких часов оцениваются в 10 тыс. долларов.

 

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