Украина Когда в Украине спадет жара и что несет антициклон Corina: прогноз до конца недели

2019-08-21 17:00 303

 

Украина оказалась в центре борьбы антициклона Corina с циклоном в районе Каспийского моря, которая создает условия для сильного ветра в нашей стране.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже 22 августа в большинстве областей ожидается порывистый ветер. Жара продлится на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей. Здесь ожидается до 35 градусов тепла.

На Западе синоптик прогнозирует от +23 до +28 градусов, а на Севере - от +25 до +29 градусов.

При этом Диденко отмечает, что дождей по стране не будет.

В Киеве в течение дня предполагается +26+28 градусов.

"До конца недели в столице будет погода без изменений, солнечно и около +25+28 градусов", - добавила она.

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