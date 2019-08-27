Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК В Биаррице завершился саммит Большой семерки - обнародована декларация лидеров G7

2019-08-27 08:39 165

Во французском Биаррице завершился саммит стран Большой семерки, куда входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония. Участие во встречах принимали и лидеры Евросоюза. Итоговая декларация участников саммита G7 опубликована на сайте Елисейского дворца.

Полный текст Декларации лидеров G7

Лидеры G7 хотят подчеркнуть свое великое единство и позитивную атмосферу дискуссий. На саммите G7, организованном Францией в Биаррице, были успешно достигнуты соглашения между главами государств и правительств по нескольким пунктам, кратко изложенным ниже:

Торговля

Большая семерка привержена принципам открытой и справедливой мировой торговли и стабильности мировой экономики.

G7 просит министров финансов внимательно следить за состоянием мировой экономики. Поэтому Большая семерка желает усовершенствовать ВТО (Мировая организация торговли - ред.) с целью повышения эффективности защиты интеллектуальной собственности, более быстрого урегулирования споров и устранения недобросовестной торговой практики.

Большая семерка обязуется достичь в 2020 году соглашения по упрощению регуляторных барьеров и модернизации международного налогообложения в рамках ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития ).

Иран

Мы полностью разделяем две цели: обеспечение условий, при которых Иран никогда не приобретет ядерное оружие, и содействие миру и стабильности в регионе.

Украина

Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, чтобы добиться ощутимых результатов.

Ливия

Мы поддерживаем перемирие в Ливии, которое приведет к долгосрочному прекращению огня. Мы считаем, что только политическое решение может обеспечить стабильность в Ливии. Мы призываем к хорошо подготовленной международной конференции, которая объединит все заинтересованные стороны и региональных участников, имеющих отношение к этому конфликту. В этой связи мы поддерживаем работу ООН и Африканского союза по организации межливийской конференции.

Гонконг

Большая семерка подтверждает существование и важность Китайско-британской совместной декларации 1984 года о Гонконге и призывает избегать насилия.