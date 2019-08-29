Украина Олега Сенцова готовят к обмену - режиссера перевезли из колонии в Москву

2019-08-29 12:16 132

Украинского режиссера Олега Сенцова первезли в Москву в СИЗО-2, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

"Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена", - отметил источник Интерфакса.

Данную информацию также подтверждает источник агентства ТАСС.

"Сенцов этапирован из колонии Лабытнаги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Адвокат Дмитрий Динзе в свою очередь не подтвердил, но и не опровергнул данную информацию. Ранее СМИ сообщали, что Сенцов не включен в список на обмен.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Украина"

Олега Сенцова готовят к обмену - режиссера перевезли из колонии в Москву

2019-08-29 12:16 132

ТРАГЕДИЯ Полиция арестовала двух чиновников из-за обрушения жилого дома в Дрогобыче

2019-08-29 11:42 135

ГЕНІЙ ІВАНА ФРАНКА: Невідомі факти про відомого письменника та поета

2019-08-29 11:37 147

Киевский Метрополитен в конце года сдаст все жетоны на вторсырье

2019-08-29 10:41 837
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Олега Сенцова готовят к обмену - режиссера перевезли из колонии в Москву 2019-08-29 12:16 132
ТРАГЕДИЯ Полиция арестовала двух чиновников из-за обрушения жилого дома в Дрогобыче 2019-08-29 11:42 135
ГЕНІЙ ІВАНА ФРАНКА: Невідомі факти про відомого письменника та поета 2019-08-29 11:37 147
Киевский Метрополитен в конце года сдаст все жетоны на вторсырье 2019-08-29 10:41 837

Лента

13:44 Партия Зеленского планирует изменить Конституцию и сократить число депутатов
13:12 В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
12:43 Новые депутаты жалуются на тесные и неудобные кресла в Верховной Раде
12:16 Олега Сенцова готовят к обмену - режиссера перевезли из колонии в Москву
документ 12:06 Юра, прощай! Генпрокурор Луценко подал в отставку
12:03 Монокоалиция Зеленского внесла в Раду кандидатуру на пост премьер-министра
ТРАГЕДИЯ 11:42 Полиция арестовала двух чиновников из-за обрушения жилого дома в Дрогобыче
11:37 ГЕНІЙ ІВАНА ФРАНКА: Невідомі факти про відомого письменника та поета
видео 11:15 Стало известно, почему командир полка НГУ «Азов» не отдал честь Владимиру Зеленскому
10:41 Киевский Метрополитен в конце года сдаст все жетоны на вторсырье