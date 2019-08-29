Украина Олега Сенцова готовят к обмену - режиссера перевезли из колонии в Москву

2019-08-29 12:16 132

Украинского режиссера Олега Сенцова первезли в Москву в СИЗО-2, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

"Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена", - отметил источник Интерфакса.

Данную информацию также подтверждает источник агентства ТАСС.

"Сенцов этапирован из колонии Лабытнаги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Адвокат Дмитрий Динзе в свою очередь не подтвердил, но и не опровергнул данную информацию. Ранее СМИ сообщали, что Сенцов не включен в список на обмен.